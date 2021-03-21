2021/03/21 | 18:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ صلاح الدين تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأحد، من القاء القبض على ٦ مطلوبين وتفكيك عدد من العبوات الناسفة في صلاح الدين.وقال إعلام الحشد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “قوات من الحشد الشعبي والجيش و الشرطة، أطلقت اليوم الأحد، عملية أمنيّة من ثلاثة محاور جنوب تكريت، حيث شملت تأمين مناطق …

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