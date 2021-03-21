انتهت كما بدأت.. السلبية تنهي مواجهة نفط ميسان والميناء

2021/03/21 | 18:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خيم التعادل السلبي من دون اهداف على مباراة نفط ميسان والميناء في الدوري الممتاز بكرة القدم.

واقيمت المواجهة على ملعب ميسان الاولمبي لحساب الجولة الخامسة والعشرين من البطولة.

ومرت دقائق المباراة مملة بسبب غياب الاثارة وخلق الفرص لتنتهي مما بدأت من دون اهداف.

وبهذا التعادل اصبح رصيد نفط ميسان 33 نقطة في المركز الثامن، فيما اصبح رصيد الميناء 28 نقطة في المركز الثاني عشر.

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