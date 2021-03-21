المركزي العراقي: 18% ارتفاعًا في الديون المتعثرة خلال 2020

2021/03/21 | 18:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18 بالمائة خلال العام 2020، مما يتطلب اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع.جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ مصطفى غالب مخيف، في ندوة تأثير …

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