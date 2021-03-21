مظلومية الجنوب .. الجبايش انموذجاً

2021/03/21 | 18:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / ناجي الغزي (1) بمناسبة تصويت مجلس النواب على مشروع تحويل قضاء حلبجة الى محافظة رابعة لاقليم كردستان والمحافظة 19 للعراق التي تعرضت الى قصف كيمياوي من قبل نظام صدام ذهب ضحيتها خمسة الاف مواطن كردي عام 1988.وهي جريمة انسانية بكل المقاييس.ومحافظة حلبجة تبلغ تعدادها 186 الف مواطن وبمساحة 3060كم وهذا المشروع […]

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