بيان من الشرطة الاتحادية يوضح حقيقة استبدال أمر اللواء الثامن بمنصب ثانٍ في استخبارات بابل

2021/03/21 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنويه

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تنفي قيادة قوات الشرطة الاتحادية ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور كتاب نقل لمنسوبنا العقيد الركن " نبيل عبد الحسين الجميلي " من منصب امر اللواء الثامن في الشرطة الاتحادية الى منصب معاون مدير استخبارات محافظة بابل .

كما تدعو قيادة قوات الشرطة الاتحادية جميع المدونين ومواقع التواصل الاجتماعي الى ضرورة توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم تداول اي معلومات لم تصدر عن الجهات المختصة في وزارة الداخلية او تنشر على الموقع الرسمي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية .

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علاقات واعلام الشرطة الاتحادية

21 آذار 2021

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