أفضل برامج مضادة للفيروسات لويندوز 10 في 2021

2021/03/21 | 18:51 - المصدر: بغداد اليوم

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تعمل برامج مكافحة الفيروسات على حماية جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتوفير دفاعات جيدة جدًا ضد البرامج الضارة والاختراقات والهجمات الأخرى

فيما يلي مجموعة من أفضل برامج مكافحة الفيروسات في نظام ويندوز 10، بحسب ما أورد موقع تومز غايد الإلكتروني:

برنامج كاسبيرسكي المضاد للفيروسات

يوفر حماية ممتازة من البرامج الضارة والخبيثة، ويمكن أن يغطي ما يصل إلى ثلاثة أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام ويندوز مقابل 60 دولار في السنة، أو خمسة أجهزة كمبيوتر مقابل 80 دولار.



لا يمنح برنامج كاسبرسكي إمكانية الرقابة الأبوية، ولا يحتفظ مدير كلمات المرور إلا بـ 15 إدخالاً وتقتصر خدمة VPN الخاصة بالبرنامج على 300 ميغابايت في اليوم

يمنح كاسبرسكي حماية مخصصة ضد تشفير البرامج، وفلتر ضد رسائل البريد الإلكتروني المخادعة، وإضافات المتصفح لتعزيز أمان الويب، وماسح ضوئي للأمان لشبكة وايفاي المنزلية.



يتمتع برنامج كاسبرسكي أيضًا بحماية ضد برامج التجسس "stalkerware

برنامج بيت دفندر

إذا كنت تريد بعض الميزات الإضافية مع أحد أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام التشغيل ويندوز 10، فإن هذا البرنامج يقدم الكثير مقابل أسعاره المنخفضة، والتي تتراوح من 40 دولارًا سنويًا لجهاز كمبيوتر واحد إلى 80 دولارًا لـ 10 أجهزة

يحتوي البرنامج على مدير كلمات مرور غير محدود، ومتصفح آمن مزود بلوحة مفاتيح على الشاشة للخدمات المصرفية والتسوق عبر الإنترنت، وبرنامج جديد لخصوصية الويب.



كما يحتوي بيت دفندر أيضًا على خدمة VPN، لكنه يقتصر على 200 ميغابايت في اليوم ما لم تدفع مبلغًا إضافيًا

برنامج نورتون

يتوفر تسع حزم مختلفة من برامج مكافحة الفيروسات نورتون، لكننا سنركز على أرخص حزمتين هنا.



يحمي نورتون بلس جهاز كمبيوتر واحد مقابل 60 دولارًا أمريكيًا في السنة، ولكنه يحتوي على جدار حماية ثنائي الاتجاه، ومدير غير محدود لكلمات المرور، وبرنامج نسخ احتياطي بسعة تخزين على الإنترنت تبلغ 2 جيجابايت

أما نورتون 360، فيعتبر أحد أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام التشغيل ويندوز، ويحتوي على خدمة VPN غير محدود وحماية كاميرا الويب، و 10 جيجابايت للتخزين عبر الإنترنت

برنامج ESET NOD32

يتميز برنامج ESET NOD32 بكونه خفيفاً ورخيصاً وسريعاً وفعالاً.



يقوم البرنامج بمسح النظام عند بدء تشغيل الكمبيوتر والذاكرة والتسجيل بحثاً عن البرامج الضارة المخفية، إضافة إلى حظر مواقع الويب الضارة.



ولكن إذا كنت تبحث عن أشياء سهلة الاستخدام مثل مدير كلمات المرور أو VPN أو جدار الحماية، فإن البرنامج لا يحتوي على هذه الأشياء

برنامج مكافي بلس

يعد مكافي بلس من بين أفضل برامج مكافحة الفيروسات لنظام التشغيل ويندوز 10، إذا كان لديك الكثير من أجهزة الكمبيوتر التي ترغب بحمايتها.



مقابل 60 دولارًا سنويًا، يمكنك تغطية ما يصل إلى 10 أجهزة تعمل بنظام ويندوز أو ماك أو أندرويد.



ويتميز البرنامج باحتوائه على جدار حماية وملحقات متصفح واقية.

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