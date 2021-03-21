عبوة ناسفة تستهدف رتلا دوليا في بابل

2021/03/21 | 18:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استهدفت عبوة ناسفة، اليوم الأحد، رتلا تابعا للتحالف الدولي في مدينة الحلة مركز محافظة بابل.وأفاد مصدر أمني، بأن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، على طريق ناحية النيل في الحلة”.وأضاف المصدر، أن “التفجير لم يتسبب بوقوع أي إصابات تذكر”.

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