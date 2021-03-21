بايدن ينتقد انسحاب تركيا من اتفاق مكافحة العنف ضد المرأة

2021/03/21 | 18:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأحد، إن انسحاب تركيا المفاجئ، وغير المبرر، من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، والمعروفة باسم اتفاقية اسطنبول، مخيب للآمال بشدة.

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