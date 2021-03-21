غلوبال ريسيرج : 2.4 مليون عراقي قتلوا منذ بدء الغزو الامريكي عام 2003 ولغاية الان

2021/03/21 | 18:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكد تقرير لموقع غلوبال ريسيرج ، الاحد، ان معظم الامريكان يعتقدون أن عدد القتلى العراقيين كان بعشرات الآلاف نتيجة الغزو لكن دراسة استقصائية حديثة كشفت انه وطبقا لافضل الاحصائيات المتوفرة فان 2.4 مليون عراقي قتلوا منذ بدء الغزو الامريكي للبلاد عام 2003 وحتى الان وهي نتيجة كارثية بكل المقاييس.

واضاف التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ ان ” عدد القتلى العراقيين ليس مجرد خلاف تاريخي ، لأن القتل لا يزال مستمرا حتى اليوم، فمنذ سقوط العديد من المدن الرئيسية في العراق وسوريا في أيدي تنظيم داعش عام 2014 ، قادت الولايات المتحدة أعنف حملة قصف منذ الحرب الأمريكية في فيتنام ، حيث أسقطت 105 آلاف قنبلة وصاروخ ، وحولت معظم الموصل وغيرها من المدن العراقية والسورية التي جرى فيها الصراع الى انقاض”.

وتابع أن ” تقديرا للمخابرات الكردية العراقية أن ما لا يقل عن 40 ألف مدني قتلوا في قصف الموصل وحدها ، مع وجود العديد من الجثث ما زالت مدفونة تحت الأنقاض، فيما وجد مشروع حديث لإزالة الأنقاض وانتشال الجثث في حي واحد فقط 3353 جثة أخرى ، 20 بالمائة منهم فقط تم تحديدهم على أنهم مقاتلون من داعش و 80 بالمائة كمدنيين، فيما لا يزال 11 الف شخص آخر في الموصل في عداد المفقودين من قبل أسرهم”.

واشار التقرير الى أنه ” ومع بداية العام التاسع عشر من الغزو ، يجب أن يتقبل الرأي العام الأمريكي حجم العنف والفوضى التي اطلق لها العنان في العراق.



عندها فقط قد نجد الإرادة السياسية لإنهاء هذه الحلقة المروعة من العنف ، واستبدال الحرب بالدبلوماسية والعداء بالصداقة ، كما بدأنا نفعل مع إيران وكما يحاول شعب كوريا الشمالية والجنوبية القيام بذلك لتجنب مواجهة مصير مماثل لمصير العراق”.



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