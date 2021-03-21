للمرة الثالثة خلال ساعات.. استهداف رتل تابع للتحالف الدولي في بابل

2021/03/21 | 18:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر امني، الخميس، بأن عبوة ناسفة انفجرت على رتل تابع للتحالف الدولي في محافظة بابل.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية، ان "عبوة ناسفة موضوعة على جانب الطريق في ناحية (النيل) بمحافظة بابل جنوبي العراق، انفجرت على رتل يوصل الدعم اللوجستي للتحالف الدولي"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي بيان رسمي حول طبيعة الاستهداف والخسائر التي نتجت عنه.

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق اليوم ، بتعرض رتلين تابعين للتحالف الدولي للاستهداف في بابل.

وقال المصدر لموقع NRT عربية، ان "رتلا التحالف الدولي تعرض للاستهداف على طريق بابل السريع"، موضحا ان "الاستهدف هو الثاني خلال اليوم".

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