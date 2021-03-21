2021/03/21 | 18:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشف مقرر اللجنة المالية، أحمد الصفار، اليوم الأحد، عن اتفاق جديد مع الوفد الكردي يخص المادة 11، الخاصة بإقليم كردستان، لتمرير الموازنة.وقال الصفار، في حديث لـ”المركز الخبري الوطني”، إن “النقاط التي أخرت إقرار الموازنة لأكثر من شهر، تتعلق بحصص المحافظات وحصة الإقليم، والدرجات الوظيفية الجديد”.ولفت إلى “إضافة درجات وظيفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية النيابية: اتفاق جديد مع الوفد الكردي لتمرير الموازنة المركز الخبري الوطني.

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