قاسم الأعرجي يزور الفنان مازن محمد للإطلاع على حالته الصحية

2021/03/21 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

زار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الأحد، الفنان مازن محمد مصطفى، الذي يرقد في أحد مستشفيات بغداد، لإجراء عملية جراحية.

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وذكر بيان لمكتب مستشار الأمن القومي، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آذار 2021)، أن "الأعرجي تفقد الحالة الصحية للفنان مازن محمد مصطفى، متمنيا له نجاح العملية الجراحية والتماثل للشفاء".

وأكد الاعرجي، بحسب البيان، أن "الفنان العراقي يستحق كلّ التقدير والرعاية والاحترام، كونه يرتقي ببلده من خلال الفن والثقافة والأدب، وأن من واجب الجهات ذات العلاقة التواصل مع الفنانين وجميع شرائح المجتمع، للاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم".

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