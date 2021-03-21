2021/03/21 | 19:02 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأحد 21 مارس 2021 | 06:43 مساءً | عدد القراءات : 19

كربلاء..



القبض على 15 مخالفاً للقانون من جنسيات أجنيبة

افادت مديرية شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت، الأحد، بإلقاء القبض على 15 مخالفاً للقانون من جنسيات أجنبية مختلفة.

وذكرت المديرية في بيان، أنه "ضمن إطار العمل الأمني المشترك بين شرطة كربلاء المقدسة والأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، تمكنت مفارز الشرطة العربية والدولية بالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي وقسم استخبارات وامن السياحة وقسم إلاقامة وشعبة استخبارات الوافدين ومفرزة من الأدلة الجنائية في بغداد من القبض على 15 شخصاً مخالفاً من جنسيات أجنبية مختلفة".

وأضاف البيان، أن "القبض على هذه المجموعة تم لمخالفتهم القانون وتجاوزهم على فترة الإقامة وممارستهم العمل بدون عقود رسمية"، مؤكداً "إحالتهم الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كربلاء.. القبض على 15 مخالفاً للقانون من جنسيات أجنيبة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كربلاء.. القبض على 15 مخالفاً للقانون من جنسيات أجنيبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).