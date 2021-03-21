البنك المركزي: تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية

2021/03/21 | 19:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، فيما بين أن تغيير سعر صرف الدينار امام الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية.وقال البنك في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محافظه شارك في ندوة “تأثير …

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