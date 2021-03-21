شرطة كربلاء تعلن القبض على 15 مخالفاً من جنسيات مختلفة

2021/03/21 | 19:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء أعلنت مديرية شرطة كربلاء، الاحد، القاء القبض على 15 مخالفاً من جنسيات مختلفة.وذكر بيان للمديرية، تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه “ضمن إطار العمل الأمني المشترك بين شرطة كربلاء المقدسة والأجهزة الأمنية كافة في المحافظة، تمكنت مفارز الشرطة العربية والدولية بالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي وقسم استخبارات وامن السياحة وقسم إلاقامة …

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