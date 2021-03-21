مشعان الجبوري يكشف الدافع وراء طلب النواب بحل البرلمان!

2021/03/21 | 19:22 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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علق النائب مشعان الجبوري، الأحد، على دعوة بعض النواب لحل البرلمان قبل يوم واحد من موعد الانتخابات المقرر في العاشر من تشرين الأول.

وكتب الجبوري في تغريدة على تويتر تابعها NRT عربية، (21 آذار 2021): "يقول النواب ان دافعهم لطلب حل مجلسهم هو مصلحة العراق!، ولان المكتوب مبين من عنوانه حيث يصطف بعض اذناب الفاسدين مع الواقفين فان مبادرتهم لطلب الحل وتحديدهم تاريخ ٩-١٠-٢٠٢١ موعدا له دافعه".

وتابع أن الدافع من ذلك هو "استمرار التمتع بالحصانة لغاية يوم الانتخابات تجنبا للسجن الذي ينتظر الفاسدين المطلوبين للقضاء".

N.A

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