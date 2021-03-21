7 عادات غذائية عليك تجنبها من أجل نوم سريع وعميق

2021/03/21 | 19:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداديتأثر عدد ساعات النوم بطبيعة الأطعمة وعادات النظام الغذائي، حيث تساعد عدة أطعمة على تحفيز الجسم للنوم السريع والعميق، مما يساعدك على الراحة النفسية والهدوء العقلي، ويقوي جهاز مناعتك، ويحافظ على بشرتك، كما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلبكما تلعب بعض عادات النظام الغذائي دوراً سلبياً في عدد ساعات النوم، ولهذا ينصح الخبراء بتجنب بعض الأطعمة التي تتسبب في الأرق خلال ساعات النوم، أو النوم لساعات قليلة والتي تؤدي للشعور بالإرهاق وزيادة الوزن، كما يؤدي إلى تغيرات هرمونية تسبب الجوع، بحسب ما نقله موقع «سي إن إن» الأميركي1 - استهلاك الكثير من الكافيينكشفت إحدى الدراسات أن مادة الكافيين تؤثر بصورة سلبية على النوم، خصوصاً لهؤلاء الذين يبالغون في شرب هذه المشروبات التي تحتوي على الكافيين، ويكون نومهم أقصر وأخفوأظهرت الدراسة أن تناول كوب واحد من القهوة قبل موعد النوم بست ساعات، يؤثر على نوم بعض الأشخاص، ويؤدي للأرق ليلاًوإلى جانب القهوة، يوجد الكافيين في الشاي والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والشوكولاته2.تناول وجبات كبيرةيؤدي تناول وجبة كبيرة وثقيلة إلى الانتفاخ، مما يجعل من الصعب النوم لساعات طويلة.وتستغرق الدهون وقتًا أطول للهضم ويمكن أن تسبب عدم الراحة عند الاستلقاء، ولهذا ينصح الخبراء بتجنب الوجبات الغنية بالدهون على العشاء، والانتظار ساعتين على الأقل بعد الأكل قبل الذهاب إلى الفراشونصح جاري زاميت، المدير التنفيذي لمعهد اضطرابات النوم في مدينة نيويورك، بتناول وجبة خفيفة ومنخفضة السعرات الحرارية عند الشعور بالجوع قبل النوم3 - استهلاك الكثير من السكرينصح خبراء التغذية بتجنب الوجبات الخفيفة قبل النوم التي تحتوي على الكثير من السكر، والتي يمكن أن تعطل النوموتشير دراسات إلى أن تناول كميات كبيرة من السكر يمكن أن يهيئ النساء بعد سن اليأس للتعرق الليلي، بحسب ما ذكرت نانسي ألين، اختصاصية تغذية ومتحدث إعلامي لأكاديمية التغذية وعلم التغذية4 - الأطعمة الحارةيمكن أن تساهم الأطعمة الغنية بالتوابل في الشعور بالحموضة المعوية، مما يجعل من الصعب النوم وتسبب شعور بعدم الراحة أثناء الليل، ولهذا ينصح الخبراء بالحد من أو تجنب الفلفل الحار والكاري والأطعمة الحارةكما يمكن للأطعمة عالية الحموضة، وخاصةً المشروبات الغازية، أن تساهم في الاستيقاظ ليلاً5 - كثرة السوائليمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من أي سوائل في المساء إلى زيادة وتيرة التبول، مما يساهم في الاستيقاظ أثناء الليلولهذا ينصح الخبراء بتجنب تناول السوائل عند اقتراب موعد النوم للمساعدة في ضمان نوم ليل متواصل

6 - الوزنيؤثر الوزن الزائد على النوم، حيث يؤدي عادة لخطر الإصابة بانقطاع التنفس أثناء النوم، مما قد يؤثر على القدرة على التنفس في الليل وتعطيل النومكما يعاني الأشخاص النحيفون من اضطرابات في النوم، حيث يعاني عادة الأشخاص المصابون بفقدان الشهية أو الشره المرضي من نقص شديد في الوزن، ويتعرضون لنوم متقطع7 - السعرات الحراريةيساعد استهلاك كم منخفض من السعرات الحرارية خلال ساعات النهار إلى الشعور بالجوع ليلاً والاضطرار لتناول الطعام في الساعات السابقة للنوم مباشرة، مما يساهم في اضطرابات النوم

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