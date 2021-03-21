قيامة الرماد - عباس علي العلي

2021/03/21 | 19:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي في ذكرى النار التي ماتتجوعاأحتفل الرماد بقيامتهفهو كل ما بقى ليخبرناحكاية الفناءوأسطورة النور الأزلي الذي رافقهامنذ أول قدحةقدحهافصار اللا شيء وجودافأخترع النارمن الماء أو من شيء أخرفتراكم الرمادحتى اليوم كينونة أخرىوعنوان ثاني*****الرماد وحده الذي لا يهزمفخضعنا لمنطقهوقانونه القديمحتى صارت وجوهنا رماديةمواقفنا رماديةع ......





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