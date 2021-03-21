مطاردة بالرصاص لخنزير تعرض لعائلات تحتفل بنوروز (فيديو)

2021/03/21 | 19:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فاجأ خنزير، عدد من العائلات التي تحتفل بنوروز في محافظة السليمانية، عندما اقتحم المكان الذي يقيمون فيه.

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وأظهر مقطع مرئي، تابعه "ناس" (21 آذار 2021)، توجه الخنزير صوب العائلات المحتفلة، بأعياد نوروز، فيما أطلق أحد الأشخاص النيران تجاهه.

وبحسب مصادر محلية، فإن الشرطة أكدت أنها ستعاقب الشخص الذي اطلق النار على الخنزير وتسبب بقتله، لانتهاكه قوانين الصيد.

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