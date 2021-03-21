يحيى رسول : التحالف الدولي يسلم العراق 36 برجاً مع كاميراته

2021/03/21 | 19:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، تسلم العراق 36 برجاً مع كاميراته من التحالف الدولي.وقال اللواء يحيى رسول تصريح صحفي ، إن "هنالك خطة لمراقبة الإرهابيين على الحدود".وأضاف أن "التحالف الدولي سلم العراق 36 برجاً مع كاميراته"، .وتابع:""سنتعامل بحزم مع من يعبث بالخطوط الناقلة للكهرباء"./انتهى8

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