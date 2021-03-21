سائرون يلوح بالإطاحة بوزير المالية: اقترف خطأ كبيراً

2021/03/21 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني لوح تحالف سائرون، اليوم الأحد، بالإطاحة بوزير المالية علي عبد الأمير علاوي، فيما أكد أن الأخير اقترف خطأ كبيراً بالتمييز في توزيع الموازنة التشغيلية لدوائر الصحة في المحافظات.وقال النائب عن تحالف سائرون، جواد الموسوي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني: “نستغرب التوزيع غير العادل للموازنة التشغيلية الخاصة بوزارة الصحة […]

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