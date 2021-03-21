2021/03/21 | 19:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكّدت العالمة المشاركة في تأسيس شركة “بايونتك” الألمانية، أوزليم توريسي، التي أطلقت اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالتعاون مع شركة فايزر، اليوم الأحد، أن التكنولوجيا التي تقف وراء اللقاح (mRNA) ستُستخدم قريباً لمحاربة بلاء عالمي آخر وهو “السرطان”.وتستخدم اللقاحات التي تصنعها شركتا “فايزر – بايونتك” تكنولوجيا الحمض النووي الريبوزي المرسال […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العالم على موعد مع لقاح ضد “السرطان” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العالم على موعد مع لقاح ضد “السرطان”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العالم على موعد مع لقاح ضد “السرطان”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).