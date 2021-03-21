نائب عن سائرون يهدد باستجواب وزير المالية في البرلمان

2021/03/21 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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هدد النائب عن تحالف سائرون جواد الموسوي، اليوم الأحد، باستجواب وزير المالية علي علاوي في مجلس النواب، فيما عد توزيع الموازنة التشغيلية الصحية الخاصة بالمحافظات بأنها “غير عادلة”.

وقال الموسوي في بيان صحفي، إن “وزارة المالية اقترفت خطا كبير بتوزيع الموازنة التشغيلية لدوائر الصحة حيث انها خصصت لثلاث محافظات مايقارب مئة واربعة وثلاثين مليار دينار وهي الانبار وصلاح الدين ونينوى بينما خصصت لاربع محافظات جنوبية اثنين وثمانين مليار دينار وهي كربلاء والمثنى وميسان فضلا عن ذي قار”.

واضاف الموسوي، أن “المحافظات الجنوبية التي تفتقر لابسط الخدمات ما تزال للجهات التنفيذية بغبنها وابسط دليل هذه الاموال القليلة التي خصصت لها مقارنة بالمحافظات الغربية”، مؤكداً ان “هذه القضية لن يسكت عنها وسيكون لنا موقف حازم في البرلمان قد يصل للاطاحة بوزير المالية اذا لم يتدارك هذا الخطأ”.

وأشار إلى أنه “سيوجه سؤال برلماني بشأن هذه القضية لمعرفة الأسباب التي دفعت الجهات المعنية لأتخاذ مثل هكذا قرارت لا تتناسب وحجم ما تعانيه المحافظات الجنوبية من نقص للخدمات وخاصة النقص الخاص لمختلف الاحتياجات في القطاع الصحي وابرزها قله المستشفيات الحكومية”.

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