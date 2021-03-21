2021/03/21 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى فن التعليق..نصائح مهنية لا نقدية – حسين الذكر التعليق الرياضى عامة ولكرة القدم خاصة فن قائم بحد ذاته يعد من اهم اركان نجاح اللعبة وانتشارها عبر تهيئة مستلزمات الامتاع ( الفرجة )..ذلك لا يتحقق الا عبر اجادة عدد من الفنون المترابطة التي بمجموعها ( كاللغة، الصوت، علم الاجتماع، التاريخ والاحصاء، ضبط […]

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