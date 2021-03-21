2021/03/21 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصر تشارك في كأس العرب بدون المحترفين { القاهرة- وكالات: كشف مصدر باتحاد الكرة، أن اللاعبين المحليين فقط سيكون مسموحا لهم المشاركة في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 الى18 ديسمبر كانون أول المقبل.وقال المصدر في تصريحات صحفية، إنه إذا ما اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، البطولة ضمن […]

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