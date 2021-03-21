2021/03/21 | 19:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السهلاني: أطراف حكومية تسعى للإستحواذ على الرياضة بغداد- الزمان اعلن المدير التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية جزائر السهلاني انسحابه من سباق الترشيح في انتخابات اللجنة الاولمبية، واصفاً قرار انسحابه بأنه القرار الافضل.وقال السهلاني، انالعملية الانتخابية الحالية واجراءاتها لا تمثل ادنى استحقاقات المسؤولية لانقاذ البيت الاولمبي، وهي ليست سوى مجموعة اتفاقات سرية ومعلنة للظفر بالكراسي خارج […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السهلاني: أطراف حكومية تسعى للإستحواذ على الرياضة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السهلاني: أطراف حكومية تسعى للإستحواذ على الرياضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).