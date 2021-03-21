عبوة ناسفة تستهدف رتلاً للتحالف الاميركي في بابل

2021/03/21 | 19:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني عراقي ، اليوم الأحد، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً للتحالف الاميركي في محافظة بابل....

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