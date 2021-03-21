خنزير بري يهاجم المحتفلين بعيد النوروز شمالي العراق

2021/03/21 | 19:46 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم خنزير بري العوائل المحتفلة بعيد نوروز على إحد جبال محافظة السليمانية في كردستان العراق، وخلق حالة من الرعب لدى المحتفلين، خاصة النساء والأطفال....

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