المالية ترد بشأن دعمها للصحة: نقدم ١٠٠٪؜ لمواجهة كورونا


المالية ترد بشأن دعمها للصحة: نقدم ١٠٠٪؜ لمواجهة كورونا
2021/03/21 | 19:47 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المالية ترد بشأن دعمها للصحة: نقدم ١٠٠٪؜ لمواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 19:47.

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