صحيفة باكستانية تتحدث عن علاقات عسكرية بين بلادها والعراق

2021/03/21 | 19:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت القوات المسلحة الباكستانية، أن رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال نديم رضا بحث مع كبار المسؤولين العسكريين في العراق، تعزيز العلاقات والتنسيق العسكري والامني بين اسلام اباد وبغداد.ونقلت صحيفة “ديلي تايمز” الباكستانية عن دائرة العلاقات العامة التابعة للجيش الباكستاني، قولها إن الجنرال رضا اجرى خلال زيارته الرسمية الى بغداد، محادثات مع وزير …

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