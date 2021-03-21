الخزعلي يقدم مقترحات لمعالجة تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار

2021/03/21 | 19:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد قدم الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الأحد، مقترحات عدة لمعالجة تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.وقال الخزعلي في تغريدة عبر تويتر تابعها “النور نيوز”، إنه “مع تزايد معاناة عدد كبير من أبناء شعبنا بسبب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستمر نتيجة القرار الحكومي برفع سعر صرف الدولار …

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