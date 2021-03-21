التربية تحدد شرطين لإعادة الدوام بالمدارس في الكورس الثاني

2021/03/21 | 19:51 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حددت وزارة التربية، اليوم الأحد، شرطين اثنين لإعادة الدوام بالمدارس في الكورس الثاني، فيما أشارت إلى أن أغلب الطلاب غير متواصلين مع نظام التعليم الإلكتروني.وقال وكيل الوزارة فلاح القيسي للوكالة الرسمية: إن “عشرات الآلاف من ابنائنا توجهوا الى المدارس لاداء امتحانات الكورس الاول، حيث إن الكثير منهم ملتزمون بتوصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة […]

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