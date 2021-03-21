محلل: تأجيل التصويت على الموازنة أسبوع لن يقدم بنتيجة إيجابية

2021/03/21 | 19:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / خاص..

اكد المحلل السياسي ، محمد العامري، ان الأسبوع الذي حددته رئاسة البرلمان للتصويت على الموازنة لن يغير من المعادلة السياسية كما انه لن يفضي الى حلول مع الكرد بل على العكس اعطاهم البرلمان فسحة اكبر لتعزيز طلباتهم وبحث إيجاد تعقيدات أخرى لإطالة عمر الحوارات”.

ونوه الى انه” كان من الضروري اتباع دعوى الكتل الشيعية في استخدام مبدأ الامر الواقع معهم والدعوة الى تصويت الشيعة والسنة وبقية المكونات الامر الذي سيضطرهم الى العودة الى الجلسة او المطالبة بأنصاف الحلول”.

وأضاف، ان” البرلمان يتعامل بقلب الرحمة مع كردستان في المقابل لا توجد أي شفقة على هذا الشعب المسكين الذي ينتظر إقرار الموازنة بصبر فارغ لكن وعلى العكس قامت رئاسة البرلمان ونزولا عند رغبة الكرد وبعض الكتل التي تريد اللعب قليلا بتأجيل الجلسة الى السبت المقبل”.

وأشار الى ان” مباغته الأحزاب المعرقلين وتحديد منتصف الأسبوع الجاري موعدا لإقرار الموازنة وبخلافه يتم تجاهل أي مكون يرفض تمريرها او يعرقلها بمطالبه، خطوة ستعلي من شأن البرلمان واعضاءه وبالتالي تتم تقديم مصلحة الكل على الجزء”.انتهى / 25ر

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