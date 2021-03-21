ما هو المستوى المثالي لسكر الدم؟

2021/03/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

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نشر موقع Medical News Today الطبي المتخصص تقريرا سلط فيه الضوء على المعدل المثالي لسكر الدم في الجسم.



مؤكدا ان تحديد معرفة المستويات المثالية للسكر في الدم للشخص على مدار اليوم بما في ذلك قبل الوجبات وبعدها يساعد في التحكم في الجلوكوز للحفاظ على المستويات ضمن المعدل الطبيعي.وحسب الموقع، يستخدم الأطباء مخططات سكر الدم لتحديد الأهداف المراد الوصول اليها ومراقبة خطط علاج مرض السكري.



فيما تساعد هذه المخططات مرضى السكري على تقييم نتائج اختبار السكر في الدم ومراقبتها بأنفسهم.وجاء في التقرير أن مستوى السكر في الدم المثالي للفرد يعتمد على الوقت الذي تجرى فيه مراقبة جلوكوز الدم في اليوم، وكذلك عند تناول الوجبات آخر مرة.وفي هذا الاطار، تتضمن معظم خطط علاج مرض السكري في الحفاظ على مستويات السكر في الدم قريبة من الأهداف الطبيعية أو المستهدفة قدر الإمكان، وهذا يتطلب اختبارات متكررة في المنزل.ويعتبر افضل مستوى للسكر في الدم لغير المصابين بالسكري على النحو التالي:قبل الوجبات: أقل من 100 مجم / ديسيلتر.1-2 ساعة بعد الوجبة: أقل من 140 مجم / ديسيلتر.بينما يعتبر افضل مستوى للسكر في الدم للمصابين بالسكري على النحو التالي:قبل الوجبات: 80-130 مجم / ديسيلتر.1-2 ساعة بعد الوجبة: أقل من 180 مجم / ديسيلتر.وأوضح الموقع أن مخططات سكر الدم تعمل كدليل مرجعي لتتبع نتائج اختبار السكر وهي أدوات مهمة لإدارة المرض.

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