تحذير وزارة الصحة من ’’أيام عاصفة’’ يعيد التلويح بالحظر الشامل ونائب يتحدث عن سببٍ مباشر

2021/03/21 | 19:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

رجح عضو خلية الأزمة في البرلمان، النائب حسن سلمان، اليوم الأحد، عودة الحكومة إلى فرض الحظر الشامل طيلة أيام الأسبوع في حال استمرار تسجيل عدد إصابات مرتفع واستشراء حالة اللاالتزام بإجراءات الوقاية من قبل المواطنين.

وقال سلمان في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تحذير وزير الصحة من أيام قريبة عاصفة جدا بسبب الجائحة في العراق، ياتي من قراءة عدد الإصابات المسجلة يوميا"، مؤكداً أن "إعادة الحظر الشامل أمر محتمل في حال شهدت معدلات الإصابة ارتفاعاً قياسياً وخطيراً للغاية".

وأضاف سلمان، أن "تحذيرات وزارة الصحة المتكررة تأتي لتنبيه الراي العام من خطورة وصول الإصابات إلى معدلات مرتفعة جداً"، مشيرا الى أن "معدل الالتزام بالإجراءات الوقائية لايتعدى 20% في عموم العراق، أي أن هناك 80% من الشعب غير ملتزمين، وهذا أمر بالغ الخطورة".

وتابع، أن "مسؤولية إتخاذ التدابير الوقائية تقع على عاتق المواطنين لمنعِ انتقال الزصابات إلى الأخرين".

واشار عضو خلية الازمة النيابية، إلى إنه "بدون تعاون المواطنيين والالتزام بالأُطر الوقائية ستبقى معدلات الإصابة تسجل أرقاما عالية وخطيرة".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد تسجيل 4502 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتصدرت بغداد مجدداً عدد الإصابات اليومي بالفيروس بـ 1285 حالة في الكرخ والرصافة ومدينة الطب تلتها البصرة بـ 811 ، ثم النجف بـ 387 إصابة جديدة.

وذكرت الصحة إنها سجلت 38 حالة وفاة في الساعات الـ 24 الماضية قابلتها 4374 حالة تعافٍ من الفيروس.

وفي تصريح عبر فيه عن قلق جديد حول وضع جائحة كورونا وتطورها ومدى تفشيها في العراق، قال وزير الصحة العراقي، حسن التميمي، إن "هناك اياماً عاصفة تنتظر العراقيين إن لم يلتزموا بإجراءات الوقاية".

وقال التميمي خلال زيارته لردهات المصابين بكورونا في مدينة الطب ببغداد: "لدينا تقارير تشير لإصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف".

وأضاف أن "الكثير من العوائل فيها إصابات بفيروس كورونا بالكامل ويستمر أفرادها بالخروج والاختلاط وهم يعلمون بإصابتهم".

وطالب وزير الصحة، الأجهزة الأمنية ورجال الدين والمؤسسات الحكومية بـ"حث المواطنين على الالتزام بالوصايا"، مؤكدا أن "تقليل الإجراءات وتخفيف الحظر أسبابهما اقتصادية، تخص حياة المواطنين ومعيشتهم".

وحذر التميمي، من أن "ملاكات الوزارة أنهكت ونحذر من أيام قادمة عاصفة جداً بخطر كورونا ونخشى من الوصول لأرقام إصابات كبيرة ومؤسساتنا الصحية لا تستطيع استيعاب ملايين الإصابات وعل المواطنين الالتزام".

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