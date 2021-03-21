المالية ترد على تصريح مسؤول في الصحة بشأن توفير الأموال لمواجهة كورونا

2021/03/21 | 20:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة المالية، الأحد، تقديم الدعم اللازم، لوزارةالصحة والبيئة، لمواجهة فيروس كورونا، فيما ردت على تصريح أحد مسؤولي الصحة، بشأن توفير السيولة المالية.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (21 آذار 2021) إنه "رغم الأزمة المالية وقلة السيولة النقدية اعطت وزارة المالية والمتمثلة بدائرة المحاسبة الاولوية في تمويلاتها الشهرية لوزارة الصحة والبيئة لغرض تأمين متطلبات الادوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية في بغداد وكافة دوائر الصحة في المحافظات وبنسبة صرف ١٠٠%رغم عدم المصادقة على موازنة ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وكذلك قامت بتمويل المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة وحسب ما يردنا من وزارة التخطيط".

وأضافت، أنه "بالاضافة قامت وزارة المالية بتسهيل اجراءات صرف المنح والتبرعات التي وردت لوزارة الصحة من داخل وخارج العراق من خلال فتح حسابات مصرفية لهذه التبرعات في بغداد و المحافظات لمواجهة جائحة كورونا".

وتابعت، "كما أرسلت وزارة المالية كوادرها إلى وزارة الصحة لغرض مساعدة كوادرها في معالجة الامور الحسابية للحيولة دون تأخر صرف تمويلاتها كانت كل هذه الاجراءات من اجل تقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة لتوفير السيولة النقدية لهم".

وبحسب الوزارة فقد "أعطت الأولوية في صرف الرواتب لموظفي وزارة الصحة وخاصة صحة الكرخ قبل الوزارات وصرف رواتب الاطباء المقيمين بناء على قرارات مجلس الوزراء".

وأشارت الوزراة إلى أن "وزارة المالية تسعى بكل طاقاتها وكوادرها لغرض تأمين متطلبات وزارة الصحة من اجل ان يجتاز البلد هذه المحنة وهي على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الدوائر في اي جوانب مالية تتعلق بالازمة".

ولفتت إلى أن "وزارتنا تستنكر التصريحات والتبريرات التي وجهها احد مسؤولي وزارة الصحة والبيئة بتاخر وزارة المالية بتوفير الدعم المالية لاسعاف المؤسسات الصحية حيث يحاول بتصريحة الغير منطقي بالقاء اللوم والتقصير بتراجع في اداءه الوظيفي والمهني على الدوائر الاخرى".

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