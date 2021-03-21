من هي الكاتبة نوال السعداوي؟

2021/03/21 | 20:03 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ توفيت الكاتبة المصرية الشهيرة نوال السعداوي، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 90 عاما.ولدت نوال السعداوي، في27 تشرين الأول/أكتوبر 1931، لعائلة تقليدية ومحافظة بقرية كفر طحلة، إحدى قرى مركز بنها التابع لمحافظة القليوبية، وكانت الطفلة الثانية من بين تسعة أطفال.كان والدها مسؤولا حكوميا في وزارة التربية والتعليم، وكان من الذين ثاروا ضد الاحتلال البريطاني لمصر والسودان، وشارك في ثورة 1919، وكعقاب له تم نقله لقرية صغيرة في الدلتا، وحرمانه من الترقية لمدة 10 سنوات.شجعها والدها على دراسة اللغات، وتوفي في سن مبكرة، لتحمل نوال العبء الكبير للعائلة.تخرجت السعداوي من كلية الطب جامعة […]

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