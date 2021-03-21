الكاظمي يهاتف مسرور بارزاني: نأمل ان يكون نوروز مبعثا للسلام والاستقرار

2021/03/21 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / كشفت حكومة اقليم كردستان، الاحد، عن اتصال هاتفي جرى بين رئيسها مسرور بارزاني ورئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي.وقالت في بيان، ان" بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، مهنئاً اياه بمناسبة عيد نوروز ورأس السنة الكردية".وأعرب الكاظمي خلال الاتصال عن" أمله في أن يكون نوروز مبعثا للسلام والاستقرار لشعب كردستان و العراق عامة".من جانبه شكر بارزاني، الكاظمى على اتصاله، املاً ان" يكون نوروز مبعثا للخير وان تكون فرصة لانهاء المعاناة وحل المشاكل فى العراق"./انتهى8

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