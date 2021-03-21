وزارة المالية تستنكر اتهامها من قبل احد مسؤولي وزارة الصحة بالتاخر بتوفير الدعم المالي لاسعاف المؤسسات الصحية

2021/03/21 | 20:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ استنكرت وزارة المالية التصريحات والتبريرات التي وجهها احد مسؤولي وزارة الصحة والبيئة بتاخر وزارة المالية بتوفير الدعم المالي لاسعاف المؤسسات الصحية مشيرا الى انه يحاول بتصريحة غير المنطقي بالقاء اللوم والتقصير بتراجع في ادائه الوظيفي والمهني على الدوائر الاخرى.وقالت في بيان انه ورغم الازمة المالية وقلة السيولة النقدية اعطت وزارة المالية والمتمثلة بدائرة المحاسبة الاولوية في تمويلاتها الشهرية لوزارة الصحة والبيئة لغرض تأمين متطلبات الادوية والمستلزمات الطبية والنفقات التشغيلية في بغداد وكافة دوائر الصحة في المحافظات وبنسبة صرف ١٠٠%رغم عدم المصادقة على موازنة ٢٠٢٠ و ٢٠٢١ وكذلك قامت بتمويل المشاريع الاستثمارية لوزارة الصحة وحسب ما يردنا من وزارة التخطيط .واضاف البيان ان وزارة المالية قامت بتسهيل اجراءات صرف المنح والتبرعات التي وردت لوزارة الصحة من داخل وخارج العراق من خلال فتح حسابات مصرفية لهذه التبرعات في بغداد و المحافظات لمواجهة جائحة كورونا مضيفا ان الوزارة ارسلت كوادرها الى وزارة الصحة لغرض مساعدة كوادرها في معالجة الامور الحسابية للحيولة دون تأخر صرف تمويلاتها كانت كل هذه الاجراءات من اجل تقديم الدعم الكامل لوزارة الصحة لتوفير السيولة النقدية لهم ..واشار البيان الى ان الوزارة اعطت الاولوية في صرف الرواتب لموظفي وزارة الصحة وخاصة صحة الكرخ قبل الوزارات وصرف رواتب الاطباء المقيمين بناء على قرارات مجلس الوزراء .واوضح ان وزارة المالية تسعى بكل طاقاتها وكوادرها لغرض تأمين متطلبات وزارة الصحة من اجل ان يجتاز البلد هذه المحنة وهي على أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الدوائر في اي جوانب مالية تتعلق بالازمة ./انتهى8

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