العراق يسجل اكثر من 4500 اصابة بكورونا وحالات الشفاء تفوق الاصابات بكربلاء

2021/03/21 | 20:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت وزارة الصحة والبيئة، يوم الأحد،

4502 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال

الساعات الاربع والعشرين الاخيرة.

وقالت الوزارة في بيان للموقف الوبائي

اليومي، حصلت وكالة نون الخبرية عليه ،

إن مختبراتها سجلت

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