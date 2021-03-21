شاهد.. كيف تأمّن ايران حدودها مع العراق؟

2021/03/21 | 20:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد احمد علي جودرزي أن هناك تنسيقا عالي المستوى بين قوات حرس الحدود الإيراني مع الجانب العراقي لتعزيز الأمن البل...

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