2021/03/21 | 20:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت وزارة المالية، الأحد، تقديم الدعم اللازم، لوزارةالصحة والبيئة، لمواجهة فيروس كورونا، فيما ردت على تصريح أحد مسؤولي الصحة، بشأن توفير السيولة المالية.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “رغم الأزمة المالية وقلة السيولة النقدية اعطت وزارة المالية والمتمثلة بدائرة المحاسبة الاولوية في تمويلاتها الشهرية لوزارة الصحة والبيئة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية ترد على أحد مسؤولي الصحة بشأن توفير السيولة لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية ترد على أحد مسؤولي الصحة بشأن توفير السيولة لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).