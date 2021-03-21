2021/03/21 | 20:23 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]حددت وزارة التربية، الأحد، شرطين اثنين لإعادة الدوام بالمدارس في الكورس الثاني، فيما أشارت إلى أن أغلب الطلاب غير متواصلين مع نظام التعليم الإلكتروني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تحدد شرطين لإعادة الدوام بالمدارس في الكورس الثاني ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تحدد شرطين لإعادة الدوام بالمدارس في الكورس الثاني ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).