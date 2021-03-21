خلال احتفالات نوروز.. قيادي بالفتح يعلق على رفع لافتات ’’تدعو للثورة’’ في كركوك

2021/03/21 | 20:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىوصف القيادي في تحالف الفتح محمد البياتي، اليوم الأحد، رفع أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني، لافتات خلال أعياد نوروز تدعو للثورة في كركوك، بـ’’الخطوات المستفزة’’.وقال البياتي في حديث لـ(بغداد اليوم)،انه "في كل عيد نوروز تحصل استفزازات من قبل أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني"، مشيرا بالقول "كل الاحزاب الكردية غادرت هذه اللغة باستثناء الديمقراطي الكردستاني".ودعا البياتي إلى "اعتماد لغة المحبة والتعايش السلمي في كركوك، وبقية المناطق لأنها مطلوبة في هذه المرحلة"، مؤكدا بأن "كل المحاولات التي استخدمتها القوى الكردية لفرض سيطرتها على كركوك والمناطق الأخرى فشلت".واختتم حديثه بالقول إن "الحل الوحيد هو اعتماد لغة التعايش فيما بين المكونات داخل كركوك، بإعتباره الحل الأمثل لكل مواطني المحافظة".

وخلال الساعات الماضية، انتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي، للافتات تحمل عبارات تدعو للثورة ضد ’’الطغاة’’ في محافظة كركوك.

وبحسب مصدر، فأن "انصار الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، رفعوا لافتات باللغة الكردية تطالب بالثورة ضد الطغاة" حسب تعبيرهم.

وغادر الحزب الديمقراطي محافظة كركوك، عام 2017 عقب تطبيق خطة فرض القانون، في حكومة رئيس مجلس الوزراء السابق حيدر العبادي.

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