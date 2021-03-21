2021/03/21 | 20:24 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجنها أنور السادات وابعدوها من الانتخابات.. من هي الكاتبة نوال السعداوي؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/21 | 20:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سجنها أنور السادات وابعدوها من الانتخابات.. من هي الكاتبة نوال السعداوي؟) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سجنها أنور السادات وابعدوها من الانتخابات.. من هي الكاتبة نوال السعداوي؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).