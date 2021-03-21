إصابة منتسب خلال اعتقال 'قاتل' شمالي بغداد

2021/03/21 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاحد، بإصابة منتسب خلال عملية اعتقال "قاتل" شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قوة من نجدة بغداد وخلال مطاردة وتبادل اطلاق النار تمكنت من القبض على قاتل ضمن منطقة الطالبية".

وأضاف المصدر أن "منتسباً اصيب برصاصة في منطقة الرقبة".

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