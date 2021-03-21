صور من عملية إنقاذ عائلة إثر حريق نشب في منزلهم وسط بغداد

2021/03/21 | 20:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني في بغداد الكرخ، الاحد، إنقاذ عائلة، عقب حريق نشب في دارهم، وسط العاصمة بغداد.

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وذكر بيان للمديرية، تلقى "ناس" نسخة منه، (21 آذار 2021)، أن "مفارزنا في مركز الإعلام تمكنت من إخلاء عائلة من الطابق العلوي من الدار بكل مهنية بإستخدام السلالم ومن ثم المباشرة بإخماد النيران المندلعة بهمة عالية وبوقت قياسي قصير والحد من توسعها وانتشارها دون تسجيل أي أضرار بشرية".

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