2021/03/21 | 20:37 - المصدر: عين العراق

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الأحد 21 مارس 2021 | 08:23 مساءً | عدد القراءات : 19

الكرخ يخطف نقطة ثمينة من النجف

خطف فريق نادي الكرخ نقطة ثمينة من امام فريق النجف، وتعادل الفريقان بهدفين لكل منهما، في ختام مباريات الجولة 25 للدوري الممتاز.



وسجل للكرخ محمود خليل و مناف يونس

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