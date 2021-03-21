اغتيال ضابط بجهاز المخابرات غربي بغداد

2021/03/21 | 20:39 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصدر أمني عن اغتيال ضابط في جهاز المخابرات بهجوم مسلح غربي بغداد.وقال المصدر ان مسلحين هاجموا باسلحتهم عجلة يستقلها ضابط برتبة عقيد في جهاز المخابرات في منطقة المنصور ما ادى الى مقتله ولاذوا بالفرار الى جهة مجهولة./انتهى

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