الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 6

2021/03/21 | 20:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

ولو رجعنا الى صاحب رسول الله(ص) ووصيه

وأبن عمه وأخيه وكان خير تلميذ له

وتشرَّب من الرسالة المحمدية وكان خير

مترجم لها هو أمير المؤمنين والذي كان

القرآن الناطق بعد النبي محمد

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